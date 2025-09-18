Рианчо уверен, что Испания не станет бойкотировать ЧМ-2026: «Популистские лозунги политиков»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова представителя социалистической фракции в Конгрессе Испании Пачи Лопеса, который заявил, что страна может отказаться от участия в чемпионате мира по футболу-2026 в случае участия Израиля.

«Я не думаю, что у них хватило бы смелости отказаться от участия в чемпионате мира по футболу. Скорее всего, руководители были бы вынуждены покинуть страну. Это популистские лозунги, которые наши политики провозглашают без каких-либо оснований», — сказал Рианчо «СЭ».

Ранее официальный представитель правительства и министр образования и спорта Пилар Алегрия заявила, что израильские команды необходимо не допускать до международных турниров из-за ситуации в секторе Газа. Также за отстранение выступил и премьер-министр страны Педро Санчес.

Сборная Испании по футболу выигрывала чемпионат мира в 2010 году.