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25 сентября 2025, 18:28

Представлены маскоты чемпионата мира-2026 — это лось Мэйпл, ягуар Зайю и орлан Клатч

Руслан Минаев

ФИФА представила талисманы чемпионата мира 2026 года. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.

Маскотами выбраны лось Мэйпл (Канада), ягуар Зайю (Мексика) и белоголовый орлан Клатч (США). Как сообщает пресс-служба ФИФА, талисманы отображают яркую культуру, наследие и дух своих стран.

«Команда [чемпионата мира] 26 стала больше и еще веселее! Мэйпл, Зайю и Клатч полны радости, энергии и духа единения, как и сам чемпионат мира по футболу», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 сборных.

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