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15 июня, 23:20

Де ла Фуэнте: «Испания должна была обыграть Кабо-Верде при всех наших моментах»

Руслан Минаев

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал ничью со сборной Кабо-Верде (0:0) в матче группового турнира чемпионата мира-2026.

«Мы должны были выиграть сегодняшний матч при всех тех моментах, которые мы создали, но нам не хватило свежести и остроты в завершении. Теперь нам нужно думать о матче с Саудовской Аравией. Нам необходимо продолжать расти, прибавлять во всем и набирать ритм», — цитирует де ла Фуэнте пресс-служба ФИФА.

Испанский защитник Пау Кубарси в&nbsp;матче с&nbsp;Кабо-Верде (0:0).Испанский стыд. Репортаж Рабинера из Атланты

Специалист назвал Кабо-Верде физически очень сильной сборной.

«Мы знали, что они собираются играть низким блоком, что у них очень мощные игроки. Добавьте к этому тот факт, что нам не хватало свежести, и вот что получается. Таков футбол, здесь нет маленьких соперников», — сказал тренер.

Возинья спасает сборную Кабо-Верде от&nbsp;гола в&nbsp;матче с&nbsp;Испанией (0:0).Испания не справилась со сборной страны-карлика! Кабо-Верде припарковало автобус и остановило чемпиона Европы

Испания и Кабо-Верде набрали по одному очку в группе H. «Красная фурия» в следующем матче сыграет с Саудовской Аравией 21 июня.

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