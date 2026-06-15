Де ла Фуэнте: «Испания должна была обыграть Кабо-Верде при всех наших моментах»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал ничью со сборной Кабо-Верде (0:0) в матче группового турнира чемпионата мира-2026.

«Мы должны были выиграть сегодняшний матч при всех тех моментах, которые мы создали, но нам не хватило свежести и остроты в завершении. Теперь нам нужно думать о матче с Саудовской Аравией. Нам необходимо продолжать расти, прибавлять во всем и набирать ритм», — цитирует де ла Фуэнте пресс-служба ФИФА.

Специалист назвал Кабо-Верде физически очень сильной сборной.

«Мы знали, что они собираются играть низким блоком, что у них очень мощные игроки. Добавьте к этому тот факт, что нам не хватало свежести, и вот что получается. Таков футбол, здесь нет маленьких соперников», — сказал тренер.

Испания и Кабо-Верде набрали по одному очку в группе H. «Красная фурия» в следующем матче сыграет с Саудовской Аравией 21 июня.