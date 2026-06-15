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15 июня, 23:17

Колыванов о шансах Саудовской Аравии в матче против Уругвая на ЧМ-2026: «Команды разного уровня»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Игорь Колыванов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Саудовская Аравия — Уругвай в 1-м туре группового этапа чемпионата мира-2026.

«Уругвай на голову выше, однозначно. Четыре года назад саудиты обыграли Аргентину, но это было их единственным достижением. Уругвайцы мощнее, сыграннее и техничнее. Команды разного уровня», — сказал Колыванов «СЭ».

Матч группы H Уругвай — Саудовская Аравия пройдет 16 июня и начнется в 01:00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые в истории выступают 48 сборных.

Давид Петросян

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