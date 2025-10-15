Тухель — после выхода на ЧМ-2026: «Поехать в Америку — это наша мечта»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу над Латвией (5:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Блестяще. В раздевалке царит такое хорошее настроение. Ощущения совсем другие, потому что поехать в Америку — это наша мечта, и теперь мы добились этого, еще раз хорошо выступив и показав высший результат. Очень счастливы. Мы доминируем в матчах, мы голодны. Мы часто выигрываем мячи на половине поля соперника. Это хорошо. Мы на верном пути.

Это очень трудоемкая игра. Все должны проникнуться идеей, потому что иначе вы не сможете так сильно прессинговать. Ребята тренируются на высоком уровне, у них очень хорошая группа, и работать с ними одно удовольствие. Шаг за шагом мы добиваемся успеха», — цитирует немецкого тренера ITV.

Благодаря этой победе сборная Англии досрочно обеспечила себе выход на ЧМ-2026. Команда лидирует в группе K с 18 очками, идущая на второй строчке Албания с 11 очками лишилась математических шансов догнать англичан. Латвия занимает четвертое место с 5 очками.