Главный тренер сборной Катара Лопетеги — о выходе на ЧМ-2026: «Это удивительный, невероятный день»

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги прокомментировал выход команды на чемпионат мира-2026.

«Это удивительный, невероятный день. Для меня это один из лучших дней в моей карьере. Я думаю, что сегодняшний день — это большое достижение, которым мы должны наслаждаться», — цитирует 59-летнего испанского тренера beIN Sports.

Сборная Катара на своем поле обыграла ОАЭ в матче четвертого раунда отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в конфедерации АФК — 2:1. Катар набрал 4 очка в группе A и обеспечил себе выход в финальную часть турнира с первой строчки.