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15 октября 2025, 00:30

Гаттузо — о матче с Израилем: «В этот вечер мы могли проиграть все»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над Израилем (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Мы хорошо справились, потому что все помним, что произошло месяц назад, они заставили нас пошатнуться. Я думаю, что сегодня вечером мы были более сдержанны, они тоже создали несколько моментов, и Доннарумма сделал несколько серьезных сейвов, но я увидел правильный настрой. Локателли провел отличную игру, нападающие сыграли так, как должны были.

В этот вечер мы могли проиграть все, не забывайте об этом, поэтому я считаю, что мы справились хорошо.

Сейчас в мире мало команд, которые могут доминировать в матчах, поэтому мы должны уметь терпеть давление, знать, как проявить выдержку. Как только мы завладеваем мячом, у нас появляется качество игры, но самое главное, что мы должны улучшать, — это сантиметр за сантиметром усиливать атаку», — цитирует тренера RAI Sport.

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Сборная Италии, набрав в 6 матчах 15 очков, занимает второе место в таблице группы I отборочного турнира ЧМ-2026. 13 ноября она сыграет с Молдавией на выезде.

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Дженнаро Гаттузо
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