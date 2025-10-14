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14 октября 2025, 16:42

Томассона уволили с поста главного тренера сборной Швеции после трех поражений подряд в отборе ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент

Шведский футбольный союз (SvFF) объявил об увольнении главного тренера сборной Швеции Йон-Даль Томассона.

«SvFF завершает работу Йон-Даль Томассона. SvFF благодарит его за работу в качестве главного тренера национальной команды», — говорится в сообщении.

Томассон возглавлял сборную Швеции с марта 2024 года. Под его руководством команда проиграла три последних матча в отборе ЧМ-2026 — дважды уступила Косово (0:2, 0:1) и один раз Швейцарии (0:2).

За два тура до конца квалификации шведы с 1 очком занимают последнее место в группе B.

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