Чемпионат мира-2026: трансляция матчей отбора в Европе 14 октября
Опубликовано расписание отбора в Европе на чемпионат мира-2026 14 октября
Восемь матчей отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе состоятся во вторник, 14 октября.
Расписание матчей отбора чемпионата мира-2026 в Европе
14 октября
- 19.00. Эстония — Молдавия
- 21.45. Турция — Грузия
- 21.45. Ирландия — Армения
- 21.45. Андорра — Сербия
- 21.45. Латвия — Англия
- 21.45. Испания — Болгария
- 21.45. Португалия — Венгрия
- 21.45. Италия — Израиль
Время начала матчей — московское.
В России в прямом эфире смотреть трансляцию матчей можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
За результатами игр можно следить в разделе ЧМ по футболу 2026 на сайте «СЭ» и нашем матч-центре.
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