Чемпионат мира-2026: трансляция матчей отбора в Европе 14 октября

Опубликовано расписание отбора в Европе на чемпионат мира-2026 14 октября

Восемь матчей отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе состоятся во вторник, 14 октября.

Расписание матчей отбора чемпионата мира-2026 в Европе

14 октября

Время начала матчей — московское.

В России в прямом эфире смотреть трансляцию матчей можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

За результатами игр можно следить в разделе ЧМ по футболу 2026 на сайте «СЭ» и нашем матч-центре.