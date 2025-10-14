Эстония — Молдавия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Эстония и Молдавия встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Эстонии и Молдавии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 14 октября. Игра пройдет на арене «Ле Кок Арене» в Таллине и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события игры Эстония — Молдавия можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

14 октября 2025, 19:00. А Ле Кок Арена (Таллин)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.

Первая встреча команд в отборочном цикле ЧМ-2026 завершилась победой эстонцев со счетом 3:2. Эстония набрала три очка в шести матчах квалификации, Молдавия провела пять игр, не набрав ни одного очка.