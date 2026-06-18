Кристиансен: «Панама не будет робеть в матче против Хорватии»

Главный тренер сборной Панамы Томас Кристиансен прокомментировал поражение от Ганы (0:1) в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Результат болезненный, но это потому, что сборная Панамы заслуживала большего. В первом тайме мы контролировали игру, но во второй половине стали играть в их стиле. Мы не хотели так играть, но сейчас не время сожалеть. У нас впереди еще два матча. Если хотим выйти в плей-офф, нам нужен хороший результат против Хорватии.

Нам нужно извлечь уроки из поражения от Ганы. На чемпионате мира ошибки дорого обходятся. Мы не будем робеть в матче против Хорватии. Хотим показать, что Панаму трудно победить, и мы будем бороться до последнего вздоха», — цитирует пресс-служба ФИФА Кристиансена.

Гана набрала 3 очка и поднялась на 2-е место в группе L. Панама идет на третьей строчке.

Во втором туре ЧМ-2026 Гана сыграет против Англии, а Панама встретится с Хорватией.