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Сегодня, 04:47

Кейрош стал вторым тренером в истории, работавшим на пяти чемпионатах мира подряд

Павел Лопатко

Сборная Ганы сыграла свой первый матч в финальном турнире чемпионата мира-2026. Она победила сборную Панамы (1:0).

Как сообщает Международная федерация футбола, главный тренер африканской команды Карлуш Кейрош стал вторым специалистом в истории, работавшим на пяти чемпионатах мира подряд. В ЧМ-2010 он участвовал вместе со сборной Португалии, а со сборной Ирана ездил на турниры в 2014, 2018 и 2022 годах.

Кейрошу 73 года. Также он был главным тренером сборных ОАЭ, Колумбии, Египта, Катара и Омана.

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