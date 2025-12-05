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5 декабря 2025, 23:05

Ташуев сравнил ЧМ-2026 с Универсиадой: «Болельщики целуются, пьют пиво. Туристический слет!»

Микеле Антонов
Корреспондент

Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» высказался о жеребьевке группового турнира чемпионата мира-2026.

«Не досмотрел до конца. Затянуто — раз. Во-вторых, когда нас там нет, на этот праздник не очень интересно смотреть, если честно.

Ожидаемо: об этом раньше говорили — огромное количество команд, не из первой десятки условно по рейтингу. Система понятная. Но если раньше это была веха, стилистика, показатель того, в какую сторону команда развивается, то сегодня это как Универсиада.

Болельщики гуляют, обнимаются, целуются, пьют пиво — но это не эпохальное событие, как раньше было. Раз в четыре года на таком форуме должны быть самые сильные сборные. А здесь собирается слет туристический! Меньше футбола, больше боления.

Южная Корея, ЮАР — ведущие сборные группы. Раньше была одна такая и три мощных — шла сеча. Сейчас будут команды, которые не определяют уровень футбола.

Сейчас Лига чемпионов такой стала: смотришь и не понимаешь, кто там играет, когда, какое место занимает. Превратили футбол в шоу. Здесь правильно заметили, что это немного убивает уровень класса», — сказал Ташуев «СЭ».

Жеребьевка ЧМ-2026.Жеребьевка чемпионата мира-2026: онлайн-трансляция

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 команд, поделенных на 12 групп.

Сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.

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Сергей Ташуев
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