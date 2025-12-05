Футбол
5 декабря, 23:15

Трамп пообещал переименовать американский футбол

Алина Савинова
Дональд Трамп.
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп на церемонии жеребьевки чемпионата мира-2026 заявил, что необходимо переименовать американский футбол.

США станет одной из стран-хозяек чемпионата мира по футболу в 2026 году. Также турнир пройдет на территории Мексики и Канады.

«Мне кажется, что мы называем этот спорт соккером, потому что у нас есть небольшой конфликт с другим спортом, который тоже называется футболом. Но если подумать, разве настоящим футболом не должен называться именно соккер? Пожалуй, нам нужно придумать другое название для НФЛ», — приводит пресс-служба ФИФА слова Трампа.

На церемонии жеребьевки чемпионата мира-2026 Трампу вручили Премию мира ФИФА за исключительные и выдающиеся поступки. Он стал первым обладателем данной награды.

  • 555 555

    на то они и кадры...

    06.12.2025

  • PvsZ

    Ничего там с 1994 года не изменилось. Как называли соккером 95% населения, так и называют. Они страшные ретрограды. Да что там соккер, они до сих пор пользуются дюймами, галлонами и фунтами. Хотя практически весь остальной мир уже давно отказался от британских мер, даже сама Британия.

    06.12.2025

  • Kirill Boglovsky

    На пару с другим кадром. Был бы хоть один из них адекватным, был бы хотя бы баланс, а тут беда. И дело вовсе не в переименовании футбол.

    06.12.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Трамп пообещал зимние ботинки переименовать в ботинки...

    06.12.2025

  • Saiga-спринтер

    Глупая показуха. В США в мире футбола с ЧМ-1994 футбол называю именно футболом, а не соккером. Есть два вида игровых видов спорта в США - футбол и американский футбол. И ничего якобы переименовывать нет необходимости. Это как есть хоккей и хоккей с мячом, а также хоккей с мячом на траве. И никто ничего не переименовывает.

    05.12.2025

  • 555 555

    Трамп наделает делов,что потом человечество не одно десятилетие расхлёбывать будет.

    05.12.2025

