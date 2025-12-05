Трамп пообещал переименовать американский футбол

Президент США Дональд Трамп на церемонии жеребьевки чемпионата мира-2026 заявил, что необходимо переименовать американский футбол.

США станет одной из стран-хозяек чемпионата мира по футболу в 2026 году. Также турнир пройдет на территории Мексики и Канады.

«Мне кажется, что мы называем этот спорт соккером, потому что у нас есть небольшой конфликт с другим спортом, который тоже называется футболом. Но если подумать, разве настоящим футболом не должен называться именно соккер? Пожалуй, нам нужно придумать другое название для НФЛ», — приводит пресс-служба ФИФА слова Трампа.

На церемонии жеребьевки чемпионата мира-2026 Трампу вручили Премию мира ФИФА за исключительные и выдающиеся поступки. Он стал первым обладателем данной награды.