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5 декабря 2025, 22:08

Чемпионат мира-2026: Англия сыграет в группе с Хорватией, Франция — с Норвегией, Португалия — с Узбекистаном

Определился состав всех групп чемпионата мира-2026
Алина Савинова
Жеребьевка ЧМ-2026 в Вашингтоне.
Фото AFP

В Вашингтоне состоялась жеребьевка чемпионата мира-2026, по итогам которой сборные узнали своих соперников по групповой стадии.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 команд, которые поделены на 12 групп.

Итоги жеребьевки чемпионата мира-2026:

Группа A: Мексика, Южная Корея, ЮАР, победитель пути D стыковых матчей УЕФА (Дания/Македония/Чехия/Ирландия)

Группа B: Канада, Швейцария, Катар, победитель пути A стыковых матчей УЕФА (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния)

Группа C: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити

Группа D: США, Австралия, Парагвай, победитель пути С стыковых матчей УЕФА (Турция/Румыния/Словакия/Косово)

Группа E: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, победитель пути B стыковых матчей УЕФА (Украина/Швеция/Польша/Албания)

Группа G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия

Группа H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, победитель межконтинентальных стыков (Боливия/Суринам/Ирак)

Группа J: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания

Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, победитель межконтинентальных стыков (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго)

Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана

Сборная России не примет участия в чемпионате мира-2026. Российские национальные команды и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

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