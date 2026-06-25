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Масеко — о выходе ЮАР в плей-офф ЧМ-2026: «Это для всех, кто нас поддерживал, а также для тех, кто не верил»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник сборной ЮАР Тапело Масеко прокомментировал победу над Кореей (1:0) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026. 22-летний южноафриканец был признан лучшим игроком встречи.

«Это невероятно, как во сне. Спасибо болельщикам, они выложились на полную. Это для всех, кто нас поддерживал, а также для тех, кто не поддерживал. Было много людей, которые в нас не верили. Мы пережили трудные времена. Но эта команда показала, что она способна и сильна», — цитирует официальный сайт ФИФА Броса.

Сборная ЮАР набрала 4 очка и со второго места в группе А вышла в плей-офф, где в 1/16 финала сыграет с Канадой. Матч состоится в воскресенье, 28 июня. Начало — 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа A.
25 июня, 04:00. Estadio BBVA (Гуадалупе (Нуэво-Леон))
ЮАР
1:0
Корея
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