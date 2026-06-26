США вышли на Боснию, Австралия ждет соперника, Парагвай может попасть на Германию. Итоги группы D ЧМ-2026
В группе D на ЧМ-2026 завершились матчи третьего тура и пока известны два участника 1/16 финала. США досрочно стали первыми, Австралия прошла дальше со второго места. Парагвай финишировал третьим и сохраняет шансы на плей-офф, а Турция досрочно покинула турнир.
По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала выходят первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.
При равенстве очков в одной группе между командами используется следующий порядок критериев:
— очки в очных матчах;
— разница мячей в очных матчах;
— забитые мячи в очных матчах;
— общая разница мячей;
— общее число забитых мячей;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);
— место в рейтинге ФИФА.
Результаты третьего тура группы D: Парагвай — Австралия — 0:0, Турция — США — 3:2.
Чемпионат мира-2026. Группа D
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. США
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8-4
|
6
|
2. Австралия
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2-2
|
4
|
3. Парагвай
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2-4
|
4
|
4. Турция
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-5
|
3
— США досрочно выиграли группу D. Американцы гарантировали первое место перед последним туром, поэтому игра с Турцией не меняла их положение.
— Австралия прошла в 1/16 финала напрямую. У нее и Парагвая по 4 очка, но австралийцы после ничьей в очном матче остались выше за счет общей разницы мячей: 0 против -2.
— Парагвай почти решил задачу, но пока не получил математической гарантии. У южноамериканцев 4 очка, и это сильная позиция для борьбы среди третьих мест. Парагвайцы уже выше Южной Кореи и Шотландии, которые завершили группу с 3 очками. Главный риск для Парагвая — общая разница мячей. Показатель -2 хуже, чем у Швеции, Эквадора, Боснии (эти три сборные с 4 очками гарантировали себе место в плей-офф). Если в оставшихся квартетах третьи команды наберут 4 очка, все будет зависеть от дополнительных показателей.
— Турция досрочно лишилась шансов на плей-офф. Команда наконец-то забила и победила в ничего не значащем с турнирной точки зрения матче.
Актуальный рейтинг третьих мест
В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.
ЧМ-2026: рейтинг сборных с третьих мест групп
|
№
|
Гр
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ
|
МП
|
РМ
|
О
|
1
|
F
|
Швеция
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7
|
7
|
0
|
4
|
2
|
E
|
Эквадор
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
0
|
4
|
3
|
B
|
Босния и Герцеговина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5
|
6
|
-1
|
4
|
4
|
D
|
Парагвай
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2
|
4
|
-2
|
4
|
5
|
L
|
Хорватия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3
|
4
|
-1
|
3
|
6
|
A
|
Южная Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2
|
3
|
-1
|
3
|
7
|
J
|
Алжир
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2
|
4
|
-2
|
3
|
8
|
C
|
Шотландия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
1
|
4
|
-3
|
3
|
9
|
H
|
Кабо-Верде
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2
|
2
|
0
|
2
|
10
|
G
|
Бельгия
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
2
|
11
|
K
|
ДР Конго
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
-1
|
1
|
12
|
I
|
Сенегал
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3
|
6
|
-3
|
0
Выделены сборные, которые гарантировали себе место в плей-офф.
Критерии для определения лучших команд среди третьих мест:
— число очков;
— разница мячей;
— число забитых мячей;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (рейтинг фейр-плей);
— место в рейтинге ФИФА.
На кого выходят команды группы D
Победитель группы D сыграет с одной из третьих команд групп B, E, F, G или I. По текущим раскладам США вышли на Боснию и Герцеговину.
Второе место группы D выходит на второе место группы G (третий тур пройдет утром 27 июня по московскому времени). Сейчас Австралия сыграла бы с Ираном.
Третье место группы D, если пройдет дальше, по текущей сетке сыграет с победителем группы E. Пока Парагвай попадает на Германию. Но пары с третьими командами зависят от результатов оставшихся матчей и общей комбинации в рейтинге.
Как бы выглядела сетка плей-офф ЧМ-2026 прямо сейчас
Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился прямо сейчас, выглядели бы так.
- Германия (1E) — Парагвай (3D)
- Франция (1I) — Швеция (3F)
- ЮАР (2A) — Канада (2B)
- Нидерланды (1F) — Марокко (2C)
- Португалия (2K) — Гана (2L)
- Испания (1H) — Австрия (2J)
- США (1D) — Босния и Герцеговина (3B)
- Египет (1G) — Южная Корея (3A)
- Бразилия (1C) — Япония (2F)
- Кот-д'Ивуар (2E) — Норвегия (2I)
- Мексика (1A) — Шотландия (3C)
- Англия (1L) — Эквадор (3E)
- Аргентина (1J) — Уругвай (2H)
- Австралия (2D) — Иран (2G)
- Швейцария (1B) — Алжир (3J)
- Колумбия (1K) — Хорватия (3L)
Выделены подтвержденные пары или гарантировавшие это место в сетке сборные.