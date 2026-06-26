Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 07:45

США вышли на Боснию, Австралия ждет соперника, Парагвай может попасть на Германию. Итоги группы D ЧМ-2026

Дмитрий Сомов
Фото Reuters

В группе D на ЧМ-2026 завершились матчи третьего тура и пока известны два участника 1/16 финала. США досрочно стали первыми, Австралия прошла дальше со второго места. Парагвай финишировал третьим и сохраняет шансы на плей-офф, а Турция досрочно покинула турнир.

По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала выходят первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.

При равенстве очков в одной группе между командами используется следующий порядок критериев:

— очки в очных матчах;

— разница мячей в очных матчах;

— забитые мячи в очных матчах;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

— место в рейтинге ФИФА.

Результаты третьего тура группы D: Парагвай — Австралия — 0:0, Турция — США — 3:2.

Чемпионат мира-2026. Группа D

И

В

Н

П

М

О

1. США

3

2

0

1

8-4

6

2. Австралия

3

1

1

1

2-2

4

3. Парагвай

3

1

1

1

2-4

4

4. Турция

3

1

0

2

3-5

3

— США досрочно выиграли группу D. Американцы гарантировали первое место перед последним туром, поэтому игра с Турцией не меняла их положение.

— Австралия прошла в 1/16 финала напрямую. У нее и Парагвая по 4 очка, но австралийцы после ничьей в очном матче остались выше за счет общей разницы мячей: 0 против -2.

— Парагвай почти решил задачу, но пока не получил математической гарантии. У южноамериканцев 4 очка, и это сильная позиция для борьбы среди третьих мест. Парагвайцы уже выше Южной Кореи и Шотландии, которые завершили группу с 3 очками. Главный риск для Парагвая — общая разница мячей. Показатель -2 хуже, чем у Швеции, Эквадора, Боснии (эти три сборные с 4 очками гарантировали себе место в плей-офф). Если в оставшихся квартетах третьи команды наберут 4 очка, все будет зависеть от дополнительных показателей.

— Турция досрочно лишилась шансов на плей-офф. Команда наконец-то забила и победила в ничего не значащем с турнирной точки зрения матче.

Актуальный рейтинг третьих мест

В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

ЧМ-2026: рейтинг сборных с третьих мест групп

Гр

Команда

И

В

Н

П

МЗ

МП

РМ

О

1

F

Швеция

3

1

1

1

7

7

0

4

2

E

Эквадор

3

1

1

1

2

2

0

4

3

B

Босния и Герцеговина

3

1

1

1

5

6

-1

4

4

D

Парагвай

3

1

1

1

2

4

-2

4

5

L

Хорватия

2

1

0

1

3

4

-1

3

6

A

Южная Корея

3

1

0

2

2

3

-1

3

7

J

Алжир

2

1

0

1

2

4

-2

3

8

C

Шотландия

3

1

0

2

1

4

-3

3

9

H

Кабо-Верде

2

0

2

0

2

2

0

2

10

G

Бельгия

2

0

2

0

1

1

0

2

11

K

ДР Конго

2

0

1

1

1

2

-1

1

12

I

Сенегал

2

0

0

2

3

6

-3

0

Выделены сборные, которые гарантировали себе место в плей-офф.

Критерии для определения лучших команд среди третьих мест:

— число очков;

— разница мячей;

— число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (рейтинг фейр-плей);

— место в рейтинге ФИФА.

На кого выходят команды группы D

Победитель группы D сыграет с одной из третьих команд групп B, E, F, G или I. По текущим раскладам США вышли на Боснию и Герцеговину.

Второе место группы D выходит на второе место группы G (третий тур пройдет утром 27 июня по московскому времени). Сейчас Австралия сыграла бы с Ираном.

Третье место группы D, если пройдет дальше, по текущей сетке сыграет с победителем группы E. Пока Парагвай попадает на Германию. Но пары с третьими командами зависят от результатов оставшихся матчей и общей комбинации в рейтинге.

Как бы выглядела сетка плей-офф ЧМ-2026 прямо сейчас

Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился прямо сейчас, выглядели бы так.

  • Германия (1E) — Парагвай (3D)
  • Франция (1I) — Швеция (3F)
  • ЮАР (2A) — Канада (2B)
  • Нидерланды (1F) — Марокко (2C)
  • Португалия (2K) — Гана (2L)
  • Испания (1H) — Австрия (2J)
  • США (1D) — Босния и Герцеговина (3B)
  • Египет (1G) — Южная Корея (3A)
  • Бразилия (1C) — Япония (2F)
  • Кот-д'Ивуар (2E) — Норвегия (2I)
  • Мексика (1A) — Шотландия (3C)
  • Англия (1L) — Эквадор (3E)
  • Аргентина (1J) — Уругвай (2H)
  • Австралия (2D) — Иран (2G)
  • Швейцария (1B) — Алжир (3J)
  • Колумбия (1K) — Хорватия (3L)

Выделены подтвержденные пары или гарантировавшие это место в сетке сборные.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Австралии по футболу
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Парагвая по футболу
Сборная США по футболу
Сборная Турции по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Конец сказки Кюрасао, безумный камбэк Эквадора и две удобные ничьи: главное за ночь 26 июня на ЧМ-2026
Постекоглу: «Турция достаточно хороша, чтобы выходить из этой группы ЧМ-2026»
Полузащитник сборной США Маккенни: «Турция была очень эффективна и реализовала свои моменты»
Сборная США установила свой новый рекорд результативности на чемпионатах мира
Мата уверен, что поражение от Турции не скажется на уверенности США перед плей-офф ЧМ-2026
Парагвай и Австралия ожидаемо раскатали ничью. Стоит ли их в этом обвинять?
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
На ЧМ-2026 установили новый рекорд по числу забитых мячей за один турнир
Кто занимает третьи места в группах, вышел и может выйти в плей-офф ЧМ-2026: онлайн-таблица
Кто вышел в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026
«Многие сомневались в нас». Сборная ЮАР вышла в плей-офф ЧМ впервые в истории
Выход ЮАР в плей-офф, возвращение Неймара и Очоа, чудо-гол Изидора: главное за ночь 25 июня на ЧМ-2026
Определилась первая пара плей-офф ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мата уверен, что поражение от Турции не скажется на уверенности США перед плей-офф ЧМ-2026

Сборная США установила свой новый рекорд результативности на чемпионатах мира

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости