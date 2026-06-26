США вышли на Боснию, Австралия ждет соперника, Парагвай может попасть на Германию. Итоги группы D ЧМ-2026

В группе D на ЧМ-2026 завершились матчи третьего тура и пока известны два участника 1/16 финала. США досрочно стали первыми, Австралия прошла дальше со второго места. Парагвай финишировал третьим и сохраняет шансы на плей-офф, а Турция досрочно покинула турнир.

По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала выходят первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.

При равенстве очков в одной группе между командами используется следующий порядок критериев:

— очки в очных матчах;

— разница мячей в очных матчах;

— забитые мячи в очных матчах;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

— место в рейтинге ФИФА.

Результаты третьего тура группы D: Парагвай — Австралия — 0:0, Турция — США — 3:2.

Чемпионат мира-2026. Группа D

И В Н П М О 1. США 3 2 0 1 8-4 6 2. Австралия 3 1 1 1 2-2 4 3. Парагвай 3 1 1 1 2-4 4 4. Турция 3 1 0 2 3-5 3

— США досрочно выиграли группу D. Американцы гарантировали первое место перед последним туром, поэтому игра с Турцией не меняла их положение.

— Австралия прошла в 1/16 финала напрямую. У нее и Парагвая по 4 очка, но австралийцы после ничьей в очном матче остались выше за счет общей разницы мячей: 0 против -2.

— Парагвай почти решил задачу, но пока не получил математической гарантии. У южноамериканцев 4 очка, и это сильная позиция для борьбы среди третьих мест. Парагвайцы уже выше Южной Кореи и Шотландии, которые завершили группу с 3 очками. Главный риск для Парагвая — общая разница мячей. Показатель -2 хуже, чем у Швеции, Эквадора, Боснии (эти три сборные с 4 очками гарантировали себе место в плей-офф). Если в оставшихся квартетах третьи команды наберут 4 очка, все будет зависеть от дополнительных показателей.

— Турция досрочно лишилась шансов на плей-офф. Команда наконец-то забила и победила в ничего не значащем с турнирной точки зрения матче.

Актуальный рейтинг третьих мест

В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

ЧМ-2026: рейтинг сборных с третьих мест групп

№ Гр Команда И В Н П МЗ МП РМ О 1 F Швеция 3 1 1 1 7 7 0 4 2 E Эквадор 3 1 1 1 2 2 0 4 3 B Босния и Герцеговина 3 1 1 1 5 6 -1 4 4 D Парагвай 3 1 1 1 2 4 -2 4 5 L Хорватия 2 1 0 1 3 4 -1 3 6 A Южная Корея 3 1 0 2 2 3 -1 3 7 J Алжир 2 1 0 1 2 4 -2 3 8 C Шотландия 3 1 0 2 1 4 -3 3 9 H Кабо-Верде 2 0 2 0 2 2 0 2 10 G Бельгия 2 0 2 0 1 1 0 2 11 K ДР Конго 2 0 1 1 1 2 -1 1 12 I Сенегал 2 0 0 2 3 6 -3 0

Выделены сборные, которые гарантировали себе место в плей-офф.

Критерии для определения лучших команд среди третьих мест:

— число очков;

— разница мячей;

— число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (рейтинг фейр-плей);

— место в рейтинге ФИФА.

На кого выходят команды группы D

Победитель группы D сыграет с одной из третьих команд групп B, E, F, G или I. По текущим раскладам США вышли на Боснию и Герцеговину.

Второе место группы D выходит на второе место группы G (третий тур пройдет утром 27 июня по московскому времени). Сейчас Австралия сыграла бы с Ираном.

Третье место группы D, если пройдет дальше, по текущей сетке сыграет с победителем группы E. Пока Парагвай попадает на Германию. Но пары с третьими командами зависят от результатов оставшихся матчей и общей комбинации в рейтинге.

Как бы выглядела сетка плей-офф ЧМ-2026 прямо сейчас

Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился прямо сейчас, выглядели бы так.

Германия (1E) — Парагвай (3D)

— Парагвай (3D) Франция (1I) — Швеция (3F)

ЮАР (2A) — Канада (2B)

Нидерланды (1F) — Марокко (2C)

Португалия (2K) — Гана (2L)

Испания (1H) — Австрия (2J)

США (1D) — Босния и Герцеговина (3B)

Египет (1G) — Южная Корея (3A)

Бразилия (1C) — Япония (2F)

Кот-д'Ивуар (2E) — Норвегия (2I)

Мексика (1A) — Шотландия (3C)

— Шотландия (3C) Англия (1L) — Эквадор (3E)

Аргентина (1J) — Уругвай (2H)

— Уругвай (2H) Австралия (2D) — Иран (2G)

— Иран (2G) Швейцария (1B) — Алжир (3J)

— Алжир (3J) Колумбия (1K) — Хорватия (3L)

Выделены подтвержденные пары или гарантировавшие это место в сетке сборные.