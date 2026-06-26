Турция победила США и покинула чемпионат мира-2026

Сборная Турции в американском Лос-Анджелесе победила сборную США в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 3:2.

Счет на 3-й минуте открыл защитник сборной США Остон Трасти. Через семь минут полузащитник турецкой команды Арда Гюлер забил ответный гол. На 31-й минуте Турция вышла вперед после гола форварда Барыша Йылмаза. На 49-й минуте полузащитник американской команды Себастиан Берхалтер сделал счет равным (2:2).

Победный гол на 90+8-й минуте забил полузащитник Каан Айхан.

США (шесть очков после трех матчей) заняли первое место в таблице группы D и в 1/16 финала сыграют с Боснией и Герцеговиной. Турция (три очка) финишировала последней и покинула турнир.