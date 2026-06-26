Гюлера признали лучшим игроком матча Турция — США

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер был признан лучшим игроком матча третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 со сборной США (3:2).

21-летний футболист забил первый гол своей команды и сравнял счет на 10-й минуте.

Кроме того, Гюлер (21 год 120 дней) стал самым молодым турецким футболистом, забивавшим в истории чемпионатов мира.

Полузащитник впервые отличился в матчах чемпионатов мира. В целом у него семь голов и девять результативных передач в 33 встречах за национальную команду.