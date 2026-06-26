Постекоглу: «Турция достаточно хороша, чтобы выходить из этой группы ЧМ-2026»

Австралийский тренер Анге Постекоглу прокомментировал победу Турции над США (3:2) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Турция будет очень рада своей победе, но будет корить себя, так как знают, какой у них уровень. У них есть талантливые игроки, но они покидают турнир, обыграв лидеров группы. Нет сомнений, что они достаточно хороши, чтобы выходить из этой группы», — цитирует BBC Постекоглу.

США с 6 очками заняли первое место в таблице группы D и в 1/16 финала встретятся с Боснией и Герцеговиной. Турция финишировала на последней строчке — 3 очка.