ЧМ-2026, расписание и результаты 26-27 июня: Норвегия — Франция, Уругвай — Испания, Новая Зеландия — Бельгия и другие матчи

Матчи 3-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу.

26 июня в группе I пройдут матчи Норвегия — Франция и Сенегал — Ирак.

В ночь на 27 июня в группе Н встретятся Кабо Верде — Саудовская Аравия и Уругвай — Испания, в группе G состоятся игры Новая Зеландия — Бельгия и Египет — Иран.

26 июня, пятница

Чемпионат мира. Группа I.

26 июня, 22:00. BMO Field (Торонто)

Чемпионат мира. Группа I.

26 июня, 22:00. Gillette Stadium (Фоксборо)

27 июня, суббота

Чемпионат мира. Группа H.

27 июня, 03:00. NRG Stadium (Хьюстон)

Чемпионат мира. Группа H.

27 июня, 03:00. Estadio Akron (Сапопан)

Чемпионат мира. Группа G.

27 июня, 06:00. BC Place (Ванкувер)

Чемпионат мира. Группа G.

27 июня, 06:00. Lumen Field (Сиэтл)

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

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