Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 10:00

ЧМ-2026, расписание и результаты 26-27 июня: Норвегия — Франция, Уругвай — Испания, Новая Зеландия — Бельгия и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Getty Images
Матчи 3-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу.

26 июня в группе I пройдут матчи Норвегия — Франция и Сенегал — Ирак.

В ночь на 27 июня в группе Н встретятся Кабо Верде — Саудовская Аравия и Уругвай — Испания, в группе G состоятся игры Новая Зеландия — Бельгия и Египет — Иран.

26 июня, пятница

Чемпионат мира. Группа I.
26 июня, 22:00. BMO Field (Торонто)
Сенегал
Ирак
Чемпионат мира. Группа I.
26 июня, 22:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Норвегия
Франция

27 июня, суббота

Чемпионат мира. Группа H.
27 июня, 03:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Кабо Верде
Саудовская Аравия
Чемпионат мира. Группа H.
27 июня, 03:00. Estadio Akron (Сапопан)
Уругвай
Испания
Чемпионат мира. Группа G.
27 июня, 06:00. BC Place (Ванкувер)
Новая Зеландия
Бельгия
Чемпионат мира. Группа G.
27 июня, 06:00. Lumen Field (Сиэтл)
Египет
Иран

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр и статистика в актуальном виде

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
В сборной Уругвая произошел конфликт между игроками и Бьелсой перед матчем с Испанией
Сетка плей-офф ЧМ-2026: как она выглядит прямо сейчас
Осинькин о ЧМ-2026: «Настоящий чемпионат мира начнется со стыковых матчей»
Монтелла — о победе Турции над США: «Мы играли за свою честь. Команда не заслужила вылета с ЧМ»
Почему ФИФА прогибается под США. Юридическая колонка Зайцева
Известны четыре пары 1/16 финала и три лучшие команды с третьих мест. Расклады плей-офф ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сетка плей-офф ЧМ-2026: как она выглядит прямо сейчас

В сборной Уругвая произошел конфликт между игроками и Бьелсой перед матчем с Испанией

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости