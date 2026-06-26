ЧМ-2026, расписание и результаты 26-27 июня: Норвегия — Франция, Уругвай — Испания, Новая Зеландия — Бельгия и другие матчи
Матчи 3-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу.
26 июня в группе I пройдут матчи Норвегия — Франция и Сенегал — Ирак.
В ночь на 27 июня в группе Н встретятся Кабо Верде — Саудовская Аравия и Уругвай — Испания, в группе G состоятся игры Новая Зеландия — Бельгия и Египет — Иран.
26 июня, пятница
27 июня, суббота
Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
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