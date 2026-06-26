В сборной Уругвая произошел конфликт между игроками и Бьелсой перед матчем с Испанией

В расположении сборной Уругвая на чемпионате мира по футболу 2026 года произошел конфликт между футболистами и главным тренером команды Марсело Бьелсой перед матчем третьего тура группового этапа против сборной Испании, сообщает El Espectador.

По информации источника, группа ведущих игроков национальной команды, включая вратаря Серхио Рочета, полузащитников Мануэля Угарте, Родриго Бентанкура и Федерико Вальверде, инициировала встречу с аргентинским специалистом. Во время разговора футболисты выразили недовольство чрезмерными тренировочными нагрузками, которые, по их мнению, привели к травмам, а также раскритиковали тактический план на предстоящий матч.

После этого Бьелса собрал всю команду и выступил с 50-минутной речью, в ходе которой отверг претензии игроков, заявив, что подобные попытки повлиять на его работу предпринимались и ранее. По данным El Espectador, конфликт на этом не был исчерпан: несколько футболистов покинули собрание, не дослушав тренера до конца. Капитан команды Хосе Хименес попытался убедить партнеров остаться, однако его призыв не возымел эффекта.

Для выхода в плей-офф сборной Уругвая необходима победа над командой Испании. В случае любого другого результата уругвайцам придется рассчитывать на исход параллельного матча между сборными Кабо-Верде и Саудовской Аравии, а также на результаты команд, которые займут третьи места в других группах.

Матч между сборными Уругвая и Испании пройдет в ночь на субботу и начнется в 03:00 мск. Чемпионат мира впервые проводится с участием 48 команд и завершится 19 июля.