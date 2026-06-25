«Вашингтон» обменял форварда Лапьера в «Питтсбург»

«Вашингтон» обменял нападающего Хендрикса Лапьера в «Питтсбург», сообщает пресс-служба НХЛ.

«Кэпиталз» получили драфт-пик третьего раунда 2027 года и пик пятого раунда 2028 года.

24-летний Лапьер был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2020 под 22-м номером. В сезоне 2025/26 он провел 74 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 (4+12) очков.