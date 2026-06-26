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Сегодня, 07:28

Сборная Австралии впервые в истории два раза подряд вышла в плей-офф чемпионата мира

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная Австралии сыграла вничью с Парагваем (0:0) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира и со второго места в группе D вышла в 1/16 финала. Австралийцы впервые в истории два раза подряд сыграют в плей-офф ЧМ.

На ЧМ-2022 австралийцы набрали 6 очков в группе и вышли в 1/8 финала, где проиграли Аргентине (1:2).

Соперником Австралии по 1/16 финала ЧМ-2026 станет команда, которая займет второе место в группе G.

Парагвай и&nbsp;Австралия сыграли вничью в&nbsp;матче ЧМ-2026.Парагвай и Австралия ожидаемо раскатали ничью. Стоит ли их в этом обвинять?

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