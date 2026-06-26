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Сегодня, 10:54

Нойер не считает своей ошибкой второй гол Эквадора в ворота Германии

Сергей Филин

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал ситуацию со вторым пропущенным голом своей команды в матче с Эквадором (1:2).

На 77-й минуте после подачи углового и скидки партнера по команде Гонсало Плата опередил немецкого голкипера в борьбе за мяч и забил победный гол.

Чемпионат мира. Группа E.
25 июня, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Эквадор
2:1
Германия

«Любой вратарь, игравший в футбол, понимает, что именно такую позицию я должен был занять и попытаться поймать мяч. Конечно, получилось неудачно, но это не моя ошибка», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.

Футболист сборной Эквадора Гонсало Плата забивает победный гол в&nbsp;ворота Германии на&nbsp;ЧМ-2006.Эпическая волевая победа Эквадора над Германией! Не сломался после спорного гола на 2-й минуте и вышел в 1/16 финала

20 июня 40-летний Нойер побил рекорд по числу матчей на чемпионатах мира среди вратарей.

После трех туров Германия набрала 6 очков и заняла первое место в группе E. Вторым стал Кот-д'Ивуар (6 очков). Сборные напрямую вышли в плей-офф ЧМ-2026. Эквадор стал третьим (4 очка) и вышел в 1/16 финала по итогам рейтинга сборных, занявших третье место.

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