О`Нилл признан лучшим игроком матча Парагвай — Австралия

Полузащитник сборной Австралии Эйден О`Нилл признан лучшим игроком матча 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Парагвая (0:0).

27-летний австралиец провел на поле всю встречу, отметился одним ударом по воротам соперника, одной обводкой и четырьмя отборами, а точность его передач была 83 процента.

Австралия с 4 очками стала второй в группе D и вышла в плей-офф, где в 1/16 финала встретится с командой, которая займет второе место в группе G. Парагвай набрал 4 очка и занял третье место в группе D.