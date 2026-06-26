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Сегодня, 07:14

О`Нилл признан лучшим игроком матча Парагвай — Австралия

Евгений Козинов
Корреспондент
Эйден О`Нилл и Хулио Энкисо.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Австралии Эйден О`Нилл признан лучшим игроком матча 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Парагвая (0:0).

27-летний австралиец провел на поле всю встречу, отметился одним ударом по воротам соперника, одной обводкой и четырьмя отборами, а точность его передач была 83 процента.

Австралия с 4 очками стала второй в группе D и вышла в плей-офф, где в 1/16 финала встретится с командой, которая займет второе место в группе G. Парагвай набрал 4 очка и занял третье место в группе D.

Чемпионат мира. Группа D.
26 июня, 05:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)
Парагвай
0:0
Австралия
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