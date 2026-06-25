ЧМ-2026, расписание и результаты 25-26 июня: Эквадор — Германия, Турция — США и другие матчи
Матчи 3-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу.
Вечером 25 июня в группе Е сыграют Эквадор — Германия и Кюрасао — Кот-д`Ивуар.
В ночь на 26 июня пройдут матчи Тунис — Нидерланды и Япония — Швеция в группе F, в группе D состоятся игры Парагвай — Австралия и Турция — США.
25 июня, четверг
26 июня, пятница
Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
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