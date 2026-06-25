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ЧМ-2026, расписание и результаты 25-26 июня: Эквадор — Германия, Турция — США и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Getty Images
Матчи 3-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу.

Вечером 25 июня в группе Е сыграют Эквадор — Германия и Кюрасао — Кот-д`Ивуар.

В ночь на 26 июня пройдут матчи Тунис — Нидерланды и Япония — Швеция в группе F, в группе D состоятся игры Парагвай — Австралия и Турция — США.

25 июня, четверг

Чемпионат мира. Группа E.
25 июня, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Эквадор
Германия
Чемпионат мира. Группа E.
25 июня, 23:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Кюрасао
Кот-д`Ивуар

26 июня, пятница

Чемпионат мира. Группа F.
26 июня, 02:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Тунис
Нидерланды
Чемпионат мира. Группа F.
26 июня, 02:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Япония
Швеция
Чемпионат мира. Группа D.
26 июня, 05:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)
Парагвай
Австралия
Чемпионат мира. Группа D.
26 июня, 05:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Турция
США

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр и статистика в актуальном виде

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