ЧМ-2026, расписание и результаты 25-26 июня: Эквадор — Германия, Турция — США и другие матчи

Матчи 3-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу.

Вечером 25 июня в группе Е сыграют Эквадор — Германия и Кюрасао — Кот-д`Ивуар.

В ночь на 26 июня пройдут матчи Тунис — Нидерланды и Япония — Швеция в группе F, в группе D состоятся игры Парагвай — Австралия и Турция — США.

25 июня, четверг

Чемпионат мира. Группа E.

25 июня, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

Чемпионат мира. Группа E.

25 июня, 23:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

26 июня, пятница

Чемпионат мира. Группа F.

26 июня, 02:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)

Чемпионат мира. Группа F.

26 июня, 02:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Чемпионат мира. Группа D.

26 июня, 05:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)

Чемпионат мира. Группа D.

26 июня, 05:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

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