Безвыигрышная серия Чехии на чемпионатах мира растянулась до пяти матчей

Сборная Чехии проиграла сборной Мексики (0:3) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Чехия не может одержать победу в последних пяти матчах чемпионатов мира. Это самая продолжительная безвыигрышная серия команды в данном турнире.

На ЧМ-2026 Чехия также проиграла Корее (1:2) и сыграла вничью с ЮАР (1:1), заняла последнее место в группе A и покинула турнир. На ЧМ-2006 она проиграла Гане (0:2) и Италии (0:2).