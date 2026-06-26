Осинькин о ЧМ-2026: «Настоящий чемпионат мира начнется со стыковых матчей»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался об уровне чемпионата мира по футболу 2026 года по сравнению с предыдущими турнирами.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Впервые в турнире принимают участие 48 национальных сборных.

«Сейчас на групповом этапе, наверное, искусственное увеличение количества команд размыло общий уровень чемпионата. Отсюда так много крупных счетов, так много бомбардиров. Настоящий чемпионат мира начнется со стыковых матчей», — приводит слова Осинькина ТАСС.

По состоянию на утро 26 июня известны четыре пары 1/16 финала и три лучшие команды с третьих мест.