Сборная США установила свой новый рекорд результативности на чемпионатах мира

Сборная США забила восемь голов на групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Как сообщает Международная федерация футбола, это самая результативная кампания сборной США в истории чемпионатов мира — превзойден рекорд в семь голов, установленный в 1930 году и повторенный в 2002 году.

США (шесть очков после трех матчей) заняли первое место в таблице группы D ЧМ-2026. В 1/16 финала они сыграют с Боснией и Герцеговиной.