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Сегодня, 20:00

Норвегия — Франция: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Игра третьего тура группового турнира ЧМ-2026.

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В пятницу, 26 июня, сборные Норвегии и Франции сыграют в матче ЧМ по футболу 2026.

Чемпионат мира. Группа I.
26 июня, 22:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Норвегия
Франция

20:40

Норвегия — Франция: потери

У «викингов» травмирован защитник Юлиан Рюэрсон.

У синих не сыграет защитник Вильям Салиба, в центре обороны пару Дайоту Упамекано составит Максенс Лакруа. Также под вопросом выход на поле полузащитника Орельена Тчуамени.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пропустит матч из-за смерти матери.

20:30

Норвегия — Франция: положение в группе I

Обе сборные одержали по две победы в двух первых турах. Норвежцы разгромили сборную Ирака (4:1), а затем в тяжелом матче переиграли сенегальцев (3:2).

Французы победили Сенегал (3:1). А во втором туре, несмотря на сложности с погодой и двухчасовую паузу между таймами, в Филадельфии нанесли Ираку еще одно крупное поражение (3:0).

Команда Дидье Дешама занимает первое место в группе, опережая команду Столе Сольбаккена по разности мячей (6-1 у французов и 7-3 у норвежцев).

20:20

Где смотреть трансляцию матча Норвегия — Франция

Игру Норвегия — Франция в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

20:10

Дата, место и время начала матча Норвегия — Франция

Матч Норвегии и Франции состоится в пятницу, 26 июня, на стадионе «Джилетт» в Фоксборо. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

20:00

В пятницу, 26 июня, сборные Норвегии и Франции сыграют в матче группы I чемпионата мира по футболу.

Параллельно пройдет встреча сборных Сенегала и Ирака.

Франция опережает Норвегию в таблице группы по разности мячей — у обеих сборных по 6 очков. Обе команды уже обеспечили себе выход из группы в плей-офф и в очном матче определят победителя группы.

Матч двух европейских сборных обещает быть интересным, если не вмешается погода — в районе проведения встречи существует риск волны ливней и гроз.

«СЭ» будет подробно следить за матчем Норвегия — Франция. Присоединяйтесь!

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