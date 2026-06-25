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Норвегия — Франция: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Игра третьего тура группового турнира ЧМ-2026.
Норвегия — Франция: потери
У «викингов» травмирован защитник Юлиан Рюэрсон.
У синих не сыграет защитник Вильям Салиба, в центре обороны пару Дайоту Упамекано составит Максенс Лакруа. Также под вопросом выход на поле полузащитника Орельена Тчуамени.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пропустит матч из-за смерти матери.
Норвегия — Франция: положение в группе I
Обе сборные одержали по две победы в двух первых турах. Норвежцы разгромили сборную Ирака (4:1), а затем в тяжелом матче переиграли сенегальцев (3:2).
Французы победили Сенегал (3:1). А во втором туре, несмотря на сложности с погодой и двухчасовую паузу между таймами, в Филадельфии нанесли Ираку еще одно крупное поражение (3:0).
Команда Дидье Дешама занимает первое место в группе, опережая команду Столе Сольбаккена по разности мячей (6-1 у французов и 7-3 у норвежцев).
Где смотреть трансляцию матча Норвегия — Франция
Игру Норвегия — Франция в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча Норвегия — Франция
Матч Норвегии и Франции состоится в пятницу, 26 июня, на стадионе «Джилетт» в Фоксборо. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.
В пятницу, 26 июня, сборные Норвегии и Франции сыграют в матче группы I чемпионата мира по футболу.
Параллельно пройдет встреча сборных Сенегала и Ирака.
Франция опережает Норвегию в таблице группы по разности мячей — у обеих сборных по 6 очков. Обе команды уже обеспечили себе выход из группы в плей-офф и в очном матче определят победителя группы.
Матч двух европейских сборных обещает быть интересным, если не вмешается погода — в районе проведения встречи существует риск волны ливней и гроз.
«СЭ» будет подробно следить за матчем Норвегия — Франция. Присоединяйтесь!