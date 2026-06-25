Норвегия — Франция: положение в группе I

Обе сборные одержали по две победы в двух первых турах. Норвежцы разгромили сборную Ирака (4:1), а затем в тяжелом матче переиграли сенегальцев (3:2).

Французы победили Сенегал (3:1). А во втором туре, несмотря на сложности с погодой и двухчасовую паузу между таймами, в Филадельфии нанесли Ираку еще одно крупное поражение (3:0).

Команда Дидье Дешама занимает первое место в группе, опережая команду Столе Сольбаккена по разности мячей (6-1 у французов и 7-3 у норвежцев).