Мата уверен, что поражение от Турции не скажется на уверенности США перед плей-офф ЧМ-2026

Экс-полузащитник сборной Испании Хуан Мата прокомментировал победу Турции над США (3:2) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«США проиграли впервые на этом чемпионате мира. Возможно, их мечта немного нарушена. Но у них все равно будет уверенность. Это препятствие на пути, но они все равно будут уверены в себе, потому вся страна за них болеет», — приводит BBC слова Маты.

США с 6 очками заняли первое место в таблице группы D и в 1/16 финала встретятся с Боснией и Герцеговиной. Турция финишировала на последней строчке — 3 очка.