Президент Эквадора объявил в стране выходной после победы над Германией на ЧМ-2026

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране выходной день после победы национальной команды над Германией (2:1) в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026.

Игра проходила 25 июня. После этой победы Эквадор гарантировал себе выход в плей-офф с третьего места в группе E.

«Благодарю игроков и тренера — несмотря на критику, оскорбления и другие тяжелые моменты, они сумели оправиться и подарить эту огромную радость всей стране. Завтра — государственный праздник! Да здравствует Эквадор!» — написал Нобоа в социальных сетях.

Германия, несмотря на поражение в последнем туре, с 6 очками стала победителем группы E. Со второго места в плей-офф вышла сборная Кот-д'Ивуара (6 очков), уступившая немцам по личным встречам.