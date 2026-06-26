Полузащитник сборной США Маккенни: «Турция была очень эффективна и реализовала свои моменты»

Полузащитник сборной США Уэстон Маккенни прокомментировал поражение от сборной Турции (2:3) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Турция была очень эффективна и реализовала свои моменты. Настрой у нас точно останется на матч 1/16 финала. Каждый хочет подойти к следующей игре с победой, но я думаю, что это нас только больше мотивирует. Все 26 игроков в нашей заявке способны проявить себя и сделать свою работу. Мы верим в каждого игрока этого состава и знаем, что каждый проявит себя и внесет вклад в команду», — цитирует 27-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.

В 1/16 финала США сыграют с Боснией и Герцеговиной.