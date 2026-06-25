Хон Мен Бо взял на себя ответственность за поражение от ЮАР

Главный тренер сборной Кореи Хон Мен Бо прокомментировал поражение от ЮАР (0:1) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Я верю, что мои игроки отдали все силы, но обидно, что мы пропустили первыми. Что касается этого разочаровывающего результата, то ответственность за него лежит на мне как на главном тренере», — цитирует официальный сайт ФИФА Хона.

Корея с 3 очками заняла 3-е место в группе А и сохраняет шансы на попадание в 1/16 финала, как одна из 8 лучших команд, занявших третьи места.