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Сегодня, 09:13

Монтелла — о победе Турции над США: «Мы играли за свою честь. Команда не заслужила вылета с ЧМ»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла подвел итоги матча против США (3:2) в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026.

Турки одержали волевую победу. На 90+8-й минуте решающий гол забил Каан Айхан. Ранее Турция после двух туров лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира.

«Радость Каана и всех нас на 90+8-й минуте показывает, как мы готовились к этому в течение недели. Команда не заслужила этого [вылета]! Это было здорово для нашего президента и наших футболистов. Все были растроганы, и я тоже. Мы играли за свою честь, победа была важна. Мы справились, мы счастливы.

«Я твердо верю в следующее: кто бы ни сыграл — все они игроки стартового состава! Мы пропустили гол в начале матча. Если бы мы не были командой, которая знает, что делает, мы бы не смогли переломить ход этого матча. Мы показали это. В первых двух матчах мы тоже показывали такой боевой дух, но в футболе иногда просто не получается», — приводит слова Монтеллы Fanatik.

Также Монтелла отметил, что критика в адрес команды после досрочного вылета была чрезмерной: «Наши футболисты не заслужили таких нападок. Настал день, чтобы снова подняться на ноги», — добавил Монтелла.

Турция с 3 очками финишировала на последнем месте в группе D. США, несмотря на поражение в заключительном туре, с 6 очками выиграли группу. Австралия (4 очка) стала второй. Парагвай (4) — третьим.

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