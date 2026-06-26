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Сегодня, 08:25

На ЧМ-2026 установили новый рекорд по числу забитых мячей за один турнир

Игнат Заздравин
Корреспондент

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике, установил новый рекорд по количеству забитых мячей за один турнир, сообщается в аккаунте турнира в социальной сети X.

По итогам очередного игрового дня команды забили уже 177 голов, превзойдя прежнее достижение чемпионата мира 2022 года в Катаре, когда было забито 172 мяча.

Кроме того, на турнире был обновлен рекорд посещаемости. К моменту матча третьего тура группового этапа между сборными Германии и Эквадора трибуны чемпионата мира посетили более 3,6 миллиона зрителей. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 1994 года в США, который собрал 3,5 миллиона болельщиков.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных. Турнир завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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