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Де ла Фуэнте после победы Испании в финале ЧМ-2026: «Я испытываю особую гордость за это поколение футболистов»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над сборной Аргентины (1:0 дополнительное время) в финале чемпионата мира-2026.

«Я испытываю особую гордость за это поколение футболистов, которое выросло с этой идеей, улучшило ее и подало нам пример единства, пример семьи. Это игроки с исключительным талантом. Для меня было честью сопровождать их в этом путешествии. Я очень взволнован, оглядываясь назад. Мы много говорили с игроками. Мы выиграли все, и это замечательно. Они — поколение футболистов, которым гордится Испания. Вместе мы сильнее.

Я думаю, что игра должна была быть решена раньше. Великолепные сейвы вратаря не позволили нам победить раньше, но это финал чемпионата мира, и даже с десятью игроками в конце нужно страдать», — цитирует тренера сайт Международной федерации футбола.

Испания выиграла чемпионат мира во второй раз в истории. В первый она побеждала в 2010 году.

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Луис де ла Фуэнте

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