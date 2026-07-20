Испания продлила беспроигрышную серию до 38 матчей кряду

Сборная Испании победила сборную Аргентины (1:0 дополнительное время) в финальном матче чемпионата мира-2026.

Испанская команда установила новый рекорд, продлив свою беспроигрышную серию до 38 матчей кряду (без учета серий пенальти).

Предыдущий рекорд принадлежал сборной Италии — в 2018-2021 годах она не проиграла на протяжении 37 встреч.

На ЧМ-2026 Испания в полуфинале победила Францию (2:0), в четвертьфинале — Бельгию (2:1), в 1/18 финала — Португалию (1:0), а в 1/16 финала — Австрию (3:0).