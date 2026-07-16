Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 12:45

Экс-защитник сборной Англии Уокер: «Месси — величайший игрок, когда-либо выходивший на поле»

Сергей Ярошенко

Бывший защитник сборной Англии Кайл Уокер оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

Аргентина обыграла англичан со счетом 2:1. 39-летний Месси отметился в матче 2 результативными передачами.

«Месси был тихим в первом тайме. Эллиот Андерсон очень хорошо его опекал. Он вскидывал руки, требовал фолы, когда их, вероятно, не было, и мы действовали ему на нервы. Но этот человек — гений. Кажется, он не хочет мяча, а потом внезапно оживает и создает оба гола. Таков уж Месси, и именно поэтому для меня он величайший игрок, когда-либо выходивший на футбольное поле», — цитирует Уокера The Sun.

В финале турнира аргентинцы сыграют со сборной Испании. Матч пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде и начнется в 22.00 по московскому времени.

Англия встретится с Францией в матче за третье место.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кайл Уокер
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Аргентины по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Колосков: «Помыл шею, сижу жду, а мне вместо полуфинала ЧМ Франция — Испания показывают наших специалистов»
Семин назвал закономерной победу Аргентины над Англией в полуфинале ЧМ-2026
Месси: «Отлично знаю Испанию — это сборная с великими игроками. Это будет особенный матч»
Лучшие ассистенты ЧМ-2026 по футболу на 16 июня
Испания — Аргентина: статистика команд на ЧМ-2026 по футболу
«Пусть говорят, что хотят». Месси ответил хейтерам и посвятил Марадоне победу Аргентины над Англией
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Семин назвал закономерной победу Аргентины над Англией в полуфинале ЧМ-2026

Колосков: «Помыл шею, сижу жду, а мне вместо полуфинала ЧМ Франция — Испания показывают наших специалистов»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости