Экс-защитник сборной Англии Уокер: «Месси — величайший игрок, когда-либо выходивший на поле»

Бывший защитник сборной Англии Кайл Уокер оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

Аргентина обыграла англичан со счетом 2:1. 39-летний Месси отметился в матче 2 результативными передачами.

«Месси был тихим в первом тайме. Эллиот Андерсон очень хорошо его опекал. Он вскидывал руки, требовал фолы, когда их, вероятно, не было, и мы действовали ему на нервы. Но этот человек — гений. Кажется, он не хочет мяча, а потом внезапно оживает и создает оба гола. Таков уж Месси, и именно поэтому для меня он величайший игрок, когда-либо выходивший на футбольное поле», — цитирует Уокера The Sun.

В финале турнира аргентинцы сыграют со сборной Испании. Матч пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде и начнется в 22.00 по московскому времени.

Англия встретится с Францией в матче за третье место.