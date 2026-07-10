Сенат Парагвая принял резолюцию против сенатора Селесты Амарильи за высказывания в адрес Килиана Мбаппе

Сенат Парагвая большинством голосов принял официальную резолюцию, осуждающую сенатора Селесту Амарилью за расистские и дискриминационные высказывания в адрес капитана сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает AP. Решение было принято после почти пяти часов дебатов в верхней палате парламента.

Поводом стали заявления Амарильи после матча 1/8 финала чемпионата мира между Францией и Парагваем (1:0). Высказывания сенатора вызвали широкий общественный резонанс, после чего вопрос был вынесен на рассмотрение в сенате. В принятой резолюции парламент официально осудил подобные заявления.

Сенатор назвала 27-летнего Мбаппе «высокомерным и уродливым камерунцем, который тщательно притворяется французом». Футболист в ответ на расистские оскорбления назвал Амарилью презренной женщиной, недостойной своей должности, после чего политик из Парагвая пригрозила футболисту судом.