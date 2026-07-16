Семин назвал закономерной победу Аргентины над Англией в полуфинале ЧМ-2026

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Аргентины в полуфинале чемпионата мира-2026 над Англией (2:1).

«Вчера победил футбол! Англия допустила очень много ошибок в последние 30 минут. Еще и замены не усилили, а ослабили команду. Когда Энцо Фернандес забивал гол, то его никто не встретил, 10 англичан были в штрафной площади. Аргентина доминировала, а после перерыва игра как будто была в одни ворота. Поэтому они закономерно одержали победу и вышли в финал», — сказал Семин «СЭ».

Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 19 июля. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.