Тухель — о матче с Францией за третье место ЧМ-2026: «Никто не хочет играть за бронзу»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал матч за третье место на чемпионате мира-2026 против сборной Франции.

«Никто из наших игроков, ни из французских, не хочет играть этот матч. Все хотят играть в финале. Мы сделали все, чтобы туда попасть. Все играют, чтобы выиграть чемпионат мира, но так уж получилось. У нас на один день меньше отдыха, чем у французов, но мы сделаем это профессионально», — цитирует Тухеля Sky Sports.

Матч Англии и Франции за третье место ЧМ-2026 состоится 19 июля. Начало в 00.00 мск.