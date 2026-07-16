Швайнштайгер заявил, что Аргентина наказала Англию за пассивность в полуфинале ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер прокомментировал победу Аргентины над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

«В первом тайме Англия держала Аргентину под контролем. Но затем силы у них иссякли. Аргентинцы это сразу почувствовали, начали оказывать все больше давления и перевернули игру.

Переход англичан на схему с пятью защитниками был логичным решением, но вот их пассивность — нет. Кто перестает смело обороняться впереди против Аргентины, того просто раздавят. Ну а что касается Месси? Еще один финал чемпионата мира — для него это значит все», — написал Швайнштайгер в соцсетях.

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет с Испанией. Матч пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде и начнется в 22.00 по московскому времени.