Принц Уильям поддержал сборную Англии после поражения в полуфинале ЧМ-2026

Принц Уэльский Уильям Миддлтон обратился к сборной Англии после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

«Ваша борьба и вера в победу вдохновили всех нас. Это самая готовая, завершенная сборная Англии. Спасибо за невероятный турнир всем на поле и на бровке. Выше головы», — приводит слова Миддлтона BBC Sport.

Англичане в матче за третье место сыграют со сборной Франции. Встреча пройдет 19 июля в Майами-Гарденс и начнется в 00.00 по московскому времени.