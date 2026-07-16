Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира по футболу 19 июля

Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 19 июля. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени (в 15.00 по времени Восточного побережья (ET), 14.00 по Центральному времени (CT), в 12.00 по Тихоокеанскому времени (PT)).

Прямую трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Чемпионат мира. Финал.

19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Испания — Аргентина можно в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Испании в 1/2 финала обыграла Францию со счетом 2:0. Сборная Аргентины в полуфинале победила Англию со счетом 2:1.