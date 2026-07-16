Источник: Воробьев подписал контракт с «Краснодаром» до 2030 года

Нападающий Дмитрий Воробьев перешел из «Локомотива» в «Краснодар», сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, 28-летний футболист подписал контракт с «быками» до 2030 года.

Форвард перешел в «Локомотив» из «Оренбурга» 1 июля 2024 года. В сезоне-2025/26 он забил 12 голов и отдал 7 результативных передач в 34 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.