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Сегодня, 08:49

Паредес поделился эмоциями от выхода Аргентины в финал ЧМ-2026: «Мы снова доказали, что у нас сильный дух»

Сергей Ярошенко

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес прокомментировал победу над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

«Эти чувства уникальны, независимо от результата и соперника. Мы провели очень хороший матч. Самое главное — мы снова в финале чемпионата мира. У нашей сборной очень сильный дух, и мы снова это доказали. Я знаю, что эта победа значит для людей. Эта команда всегда сражается до конца», — сказал Паредес на послематчевой пресс-конференции.

В финале турнира аргентинцы сыграют со сборной Испании. Матч пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде и начнется в 22.00 по московскому времени;

Англия встретится с Францией в матче за третье место.

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