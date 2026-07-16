Федерации футбола Франции придется получить специальное разрешение, чтобы назначить Зидана

Федерации футбола Франции (ФФФ) придется получить специальное разрешение от Министерства спорта Франции, чтобы платить Зинедину Зидану больше установленного лимита, если он станет новым главным тренером сборной Франции, сообщает L'Equipe.

В настоящее время максимальная годовая зарплата, разрешенная для главного тренера сборной Франции, составляет 450 тысяч евро до вычета налогов. В ФФФ хотят, чтобы Зидан получал более высокую зарплату, поэтому ей необходимо будет получить специальное разрешение.

По информации источника, у ФФФ с этим не должно возникнуть никаких проблем и Зидан возглавит команду после ЧМ-2026. Он заменит Дидье Дешама.

Под руководством Дешама сборная Франции провела 186 матчей, в которых одержала 122 победы, 32 раза сыграла вничью и потерпела 32 поражения. В 2018 году французы выиграли чемпионат мира, а в 2021-м — Лигу наций УЕФА.

В воскресенье, 19 июля, сборная Франции сыграет последний матч под руководством Дешама — матч за 3-е место ЧМ-2026 против Англии. Начало игры — 0:00 по московскому времени.