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Сегодня, 14:00

Испания — Аргентина: прогноз на финал ЧМ по футболу — 2026

Опубликован прогноз на финал ЧМ-2026 по футболу Испания — Аргентина
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки сборной Испании.
Фото Getty Images

Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 19 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз.

Коэффициент на финал ЧМ-2026 по футболу

Аналитики отдают предпочтение «красной фурии». На победу Испании дается коэффициент 1.65 (вероятность 58%). Успех Аргентины оценивается в 2.25 (42%). Ничья — за 3.05.

История личных встреч

В официальных встречах соперники встречались один раз — в 1966 году в рамках группового этапа чемпионата мира. Тогда победу одержала сборная Аргентины со счетом 2:1.

Результаты сборной Испании на ЧМ-2026 по футболу

Сборная Испании стала первой в группе H, набрав 7 очков. В 1-м туре группового этапа команда Луиса де ла Фуэнте сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0), во 2-м туре уверенно обыграла Саудовскую Аравию со счетом 4:0, в 3-м туре победила Уругвай (1:0).

В 1/16 финала ЧМ-2026 «красная фурия» победила Австрию (3:0), в 1/8 финала выбила из борьбы Португалию (1:0), в четвертьфинале обыграла Бельгию (2:1) и в полуфинале уверенно прошла Францию (2:0).

Результаты сборной Аргентины на ЧМ-2026 по футболу

Сборная Аргентины стала первой в группе J, набрав 9 очков. В 1-м туре группового этапа команда Лионеля Скалони победила Австрию (2:0), во 2-м туре уверенно обыграла Алжир со счетом 3:0, в 3-м туре прошла Иорданию (3:1).

В 1/16 финала ЧМ-2026 бело-голубые победили Кабо-Верде в дополнительное время со счетом 3:2, в 1/8 переиграли Египет (3:2), в четвертьфинале выбили из борьбы Швейцарию в дополнительное время (3:1) и в полуфинале прошли Англию (2:1).

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